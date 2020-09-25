Найдена альтернатива куриным яйцам в рационе

Вместо яиц при приготовлении блюд и выпечки можно использовать льняную муку. Это особенно поможет тем, кто страдает аллергией на яйца, соблюдает пост или исключил из рациона пищу животного происхождения. Найденной альтернативой с радио Sputnik поделилась кулинар, фуд-фотограф Алия Самохина.

«Одна столовая цельная ложка молотого льна эквивалентна одному яйцу. Льняную муку либо перемолотые в кофемолке льняные семена заливают теплой или горячей водой в соотношении 1:3, все перемешивается, настаивается минут пять, получается плотная масса, которая добавляется в тесто», — рассказала эксперт.

Самохина подчеркнула, что вкус блюда останется без изменений. Почувствовать его смогут лишь те, кто не переносит лен и может почувствовать его в любой еде. Кроме того, заменить яйца можно яблочным или тыквенным пюре. Они также не дадут лишнего вкуса блюду.

Кроме того, вместо яиц можно использовать ореховые пасты. Единственный минус такой альтернативы, уточнила специалист, — повышение калорийности выпечки.