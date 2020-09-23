Диетолог назвал фрукт для борьбы с облысением

Новозеландский диетолог Райан Раман (Ryan Raman) назвал сельскохозяйственные культуры, помогающие в борьбе с облысением. Об этом пишет издание Daily Express.

Эксперт утверждает, что при выпадении волос полезно есть авокадо. Эти фрукты богаты витамином Е, который защищает кожу головы от повреждения и окислительного стресса. По словам Рамана, в одном плоде авокадо содержится около 20 процентов дневной нормы витамина Е.

Мы не контролируем такие факторы как возраст и генетика, но можем изменить свой рацион. Сбалансированная диета, содержащая правильные питательные вещества, способствует росту волос, особенно в тех случаях, когда они выпадали из-за плохого питания. Райан Раман диетолог

Еще один продукт, предотвращающий облысение, — это батат. Согласно Раману, эта культура является великолепным источником бета-каротина и способна ускорить рост волос.

Ранее австралийский диетолог Сьюзи Барелл назвала продукты, которые не следует есть на завтрак. По ее словам, меньше всего для утреннего приема пищи подходит пита: в этих лепешках слишком много углеводов, которые вызывают повышение уровня сахара в крови.