Объяснен способ похудеть без диет

Чтобы похудеть, не обязательно ограничивать себя в продуктах. А чтобы контролировать питание, можно воспользоваться «методом тарелки», объяснила диетолог Адриана Орос. Об этом пишет АВС.

Так, половину тарелки при приеме пищи должны составлять овощи, четверть — белковые продукты (яйца, рыба, мясо, бобовые), а еще четверть — сложные углеводы (паста, рис, картофель или цельнозерновой хлеб). Также можно добавлять в еду немного оливкового масла, орехов или авокадо, уточнила Орос.

По ее словам, худеющие, как правило, забывают о важности сложных углеводов и подбирают не те белки. Кроме того, они забывают соблюдать разнообразие в пище. При использовании метода «тарелки» эксперт посоветовала готовить блюда постепенно: сначала добавить сырые овощи, затем белки, а потом углеводы. В самом конце добавляется немного полезных жиров.

Ранее в ВОЗ посоветовали есть не более трех яиц в неделю. А в случае отсутствия проблем с липидным обменом эту норму можно увеличить до четырех-пяти, заявили в организации. Такая дозировка объясняется высоким содержанием холестерина в яйцах.