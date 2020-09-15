Россиянам назвали норму яиц

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует съедать не больше трех яиц в неделю, однако если у человека нет нарушений липидного обмена, то можно увеличить эту норму до четырех-пяти яиц. Об этом рассказала диетолог, врач-нефролог Анна Коробкина в разговоре с изданием «Ридус».

По ее словам, такая рекомендация объясняется высоким содержанием холестерина в яйцах. Причем он есть не только в куриных яйцах, но и в перепелиных, поэтому заменять одно другим Коробкина не советует.

«Если человек сдал липидный профиль и у него повышен общий холестерин за счет ликопидов низкой плотности — плохого холестерина, тогда стоит задуматься о соблюдении диеты с пониженным количеством холестерина», — отметила врач, подчеркнув, что проблемы с липидным обменом могут быть не только у полных людей, но и у худых.

В заключение Коробкина признала, что, хоть яйца и богаты белком, злоупотреблять ими не стоит, поскольку при чрезмерном потреблении белка может произойти гиперфильтрация почек. «При чрезмерном потреблении белка почки вынуждены брать продукты распада белка на себя и их выводить», — пояснила врач.

Ранее российский врач-диетолог клиники управления здоровьем Наталья Пугачева раскрыла истинную важность белковых продуктов в ежедневном рационе. «Знаю по опыту, что к белковым продуктам отношение не самое серьезное, — отметила диетолог. — На самом деле потребность в белке у человека старшего возраста возрастает по сравнению с молодежью и лицами среднего возраста».