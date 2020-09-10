Раскрыта истинная важность белковых продуктов

Российский врач-диетолог клиники управления здоровьем Наталья Пугачева раскрыла истинную важность белковых продуктов в ежедневном рационе. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

«Знаю по опыту, что к белковым продуктам отношение не самое серьезное, — отметила диетолог. — На самом деле потребность в белке у человека старшего возраста возрастает по сравнению с молодежью и лицами среднего возраста». По ее словам, с возрастом человек должен потреблять больше белка, уменьшая при этом суточную норму калорий. «В среднем минус 10-15 процентов калорийности начиная с 60-65 лет», — уточнила она.

Пугачева напоминает, что белок необходим человеческому организму, чтобы поддерживать мышечную массу. Она рекомендует включать в каждый прием пищи животный белок (мясо, рыбу, яйца и молочные продукты), отмечая, что растительный белок усваивается и переваривается дольше и сложнее.

Диетолог призывает готовить белковые продукты щадящим способом, к примеру, путем варки или тушения. «Жареное мясо, запеченное на гриле, даже запеченное в духовке, образуя корочку, превращает белок в неперевариваемый», — предупреждает она.

Ранее Пугачева назвала фрукт, который помогает сохранить здоровые зубы, кости, волосы и ногти. По словам эксперта, такими полезными качествами обладает ананас. В день рекомендуется съедать не более 200 граммов ананаса или выпивать не более 200 миллилитров ананасового сока.