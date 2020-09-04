Назван помогающий сохранить здоровые волосы, зубы и ногти фрукт

Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала фрукт, который помогает сохранить здоровые зубы, кости, волосы и ногти. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, такими полезными качествами обладает ананас. Она отметила, что в нем содержится кремний и марганец, способствующий поддержанию энергетического обмена на молекулярном уровне и сохранению нормального уровня глюкозы в крови. Кроме того, ананасы имеют антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Пугачева посоветовала использовать эти плоды при мариновании мяса, поскольку после этого оно лучше усваивается. Диетолог предупредила, что ими не следует злоупотреблять людям с повышенной кислотностью желудка или язвами. Здоровым людям также следует следить за их количеством в рационе, поскольку ананасы насыщены сахаром. В день рекомендуется съедать не более 200 граммов ананаса или выпивать не более 200 миллилитров ананасового сока.

В июне нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов рассказала о максимальном количестве черешни, которое допустимо съесть в течение дня. Она предупредила, что эта ягода отличается высоким содержанием углеводов, поэтому людям, страдающим от сахарного диабета или пытающимся сбросить вес, необходимо внимательно следить за ее количеством в рационе.