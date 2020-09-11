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Модель похудела на 25 килограммов и раскрыла вылечившую ее от экземы диету

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Paula Adamczyk
Paula Adamczyk
Фото: страница Paula Adamczyk в Facebook

Модель из Тонтона, Великобритания, страдавшая из-за кожного заболевания, раскрыла подробности того, как ей удалось вылечиться. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Экзема развилась у 22-летней Паулы Адамчик (Paula Adamczyk) еще в детстве. С симптомами болезни она справлялась с помощью антигистаминных препаратов и стероидных мазей. Однако в 2017 году девушка почувствовала, что экзема стала только хуже: ее кожа начала отслаиваться, оставляя на поверхности всего тела зудящие раны. «Мне казалось, что мое тело горит, и запах был ужасен, словно гниющая плоть», — отметила героиня материала.

Британка польского происхождения целыми днями лежала в постели и плакала: движения причиняли ей боль. Она призналась, что «погрузилась в глубокую депрессию, которую заглушала едой».

В 2018 году Адамчик решила изменить свое питание и перейти на фрукторианство, поскольку многие блогеры с экземой рассказывали в своих соцсетях о том, что фруктовая диета «вылечила» их от экземы. В результате новой диеты девушка сбросила примерно 25 килограммов и избавилась от проблем с кожей.

«Я начала читать об этом и постепенно исключила вредные продукты из своего рациона. Я начала с веганской диеты без глютена и сахара, а затем избавилась от масла, крахмала, картофеля и злаков. Каждое утро я пью сок сельдерея, который является лекарством номер один от экземы», — рассказала она.

До новой диеты героиня материала не могла заниматься модельной карьерой из-за наличия проблем с кожей и лишнего веса. По ее словам, после смены пищевых привычек, у нее появилось больше энергии и уверенности в себе, чем когда-либо.

В апреле модели с заболеваниями кожи снялись в рекламе косметики бренда Cetraben. В кампании This Is My Skin приняли участие люди с такими кожными проблемами, как экзема и псориаз. Идея съемки заключалась в борьбе против устаревших идеалов женской красоты.

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