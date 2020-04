Модели с заболеваниями кожи снялись в рекламе косметики

В рекламе британской марки уходовой косметики Cetraben снялись модели с дефектами кожи. Об этом сообщает издание Metro.

Рекламная кампания называется This Is My Skin. Ее главная идея заключается в борьбе против устаревших идеалов женской красоты. В ней приняли участие люди с такими кожными заболеваниями, как экзема и псориаз.

Согласно статистическим данным, до 15 миллионов человек в Великобритании страдают экземой, а 1,8 миллиона — псориазом, однако модели с такими особенностями редко снимаются в рекламе. По этой причине бренд решил привлечь к съемке, автором которой выступила Эмма Кроман (Emma Croman), девушек с кожными заболеваниями.

Кадры будут находиться в открытом доступе британо-американской галереи изображений Getty Images. Цель такого решения руководства — получить широкое распространение посыла бренда в сети. «Я надеюсь, что эта кампания поможет людям смириться с состоянием их кожи», — пояснила одна из участниц фотосессии, 27-летняя Эми Так (Amy Tuck).

Ранее в марте студентка Люси Билл-Лотт (Beall-Lott) с генетическим заболеванием кожи снялась в откровенном виде для итальянской версии журнала Vogue. Для съемки в бодипозитивной кампании, посвященной красоте женского тела, ее выбрали сотрудники модного издания. Она стала моделью в рекламной фотосессии Fantagirl, I Am the Woman I Am бренда женского белья Fantabody.

