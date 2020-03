Студентка с редким заболеванием кожи снялась в купальнике для журнала Vogue

Студентка с буллезным эпидермолизом (генетическое заболевание, характеризующаяся образованием пузырей на коже и слизистых оболочках, ранимостью кожи и ее чувствительностью к незначительным механическим повреждениям — прим. «Ленты.ру») снялась в откровенном виде для итальянской версии журнала Vogue. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летняя Люси Билл-Лотт (Beall-Lott) из Техаса, которая в настоящий момент учится в университете Сент-Эндрюс, Шотландия, страдает от редкого недуга с детства. «Я даже не могу вспомнить, сколько раз мне говорили, что я могла бы быть привлекательной, если бы не эти пузыри. За спиной меня называли девушкой со шрамами, как будто это мой единственный отличительный признак», — поделилась она.

Люси Билл-Лотт Фото: @fantabody_ / @vogueitalia

Для съемок в бодипозитивной кампании, посвященной красоте женского тела, Билл-Лотт выбрали сотрудники модного издания. Она стала моделью в рекламной фотосессии Fantagirl, I Am the Woman I Am бренда женского белья Fantabody.

На появившихся в сети кадрах Билл-Лотт запечатлена в розовом купальнике с открытым плечом и вырезами на животе, в черном полупрозрачном боди с длинными рукавами и блестками, а также в раздельном купальном костюме с декольте.

Ранее в марте канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушением пигментации кожи) Винни Харлоу показала тело на обложке итальянской версии модного журнала Grazia. На фотографиях 25-летняя знаменитость запечатлена в белой рубашке, пуловере в желто-рыжую клетку и коротких желтых шортах Fendi, полностью оголяющих ее пятнистые ноги.

