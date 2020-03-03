Модель с заболеванием кожи продемонстрировала свое тело в нижнем белье

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушением пигментации кожи) Винни Харлоу продемонстрировала свое тело в нижнем белье. Видео знаменитость опубликовала в Instagram.

На кадрах ролика 25-летняя Харлоу стоит в ванной и снимает себя на телефон перед зеркалом. При этом на модели надеты черные трусы с завышенной талией и кружевной бюстгальтер того же цвета «Все тело покрыто татуировками от бога», — подписала публикацию знаменитость.

Поклонники Харлоу бросились хвалить ее фигуру и кожу. «Ты идеальна», «Мне нравится, что ты принимаешь себя», «У тебя потрясающее тело и татуировки», «Хотелось бы мне тоже такую кожу», — комментировали они.

Ранее в феврале Винни Харлоу попала на обложку мартовского номера модного журнала Vogue India. Она позировала перед камерой, сидя на стуле в национальном индийском наряде местного дизайнера Таруна Тахилиани (Tarun Tahiliani). Ее образ состоял из бюстгальтера-бандо с цветочным принтом и длинной юбки с таким же рисунком.

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