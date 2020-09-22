Раскрыт секрет идеальной квашеной капусты

Эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын раскрыл секрет приготовления идеальной квашеной капусты. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Квашеная капуста — одно из самых полезных блюд, перед которым все диетологи мира снимают шляпу», — утверждает Синицын. По его словам, это ферментированный продукт, который способствует восстановлению внутренней микрофлоры.

Повар рекомендовал квасить немолодую капусту без добавления сахара и растительного масла. В этом случае получившийся продукт будет более полезным и не таким калорийным. Также не следует использовать обычную поваренную соль.

В приготовлении капусты никто не использует поваренную соль. Я использую розовую гималайскую соль. Она максимально полезна, на мой вкус. Её возраст более 100 миллионов лет, когда природа была чище. Обычная соль — это больше реагент, в ней кроме хлорида натрия ничего нет. Она даже по вкусу отличается. Если её подержать во рту, она начнёт щипать язык, как бы разъедать. Морская соль не будет жечь, она будет раскрывать вкус других ингредиентов. Она доступна во всех магазинах. Также можно использовать соль чёрную лаву или розовую. Сергей Синицын эксперт по здоровому питанию

Ранее Синицын учил россиян щупать сельдерей и рассказывал о том, как извлечь максимум пользы из лаврового листа. По его утверждению, эта специя служит хорошим антисептиком для продуктов.