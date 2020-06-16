Россиян научили выбирать популярный диетический продукт

Шеф-повар, ведущий кулинарных программ Сергей Синицын научил россиян, как правильно выбирать сельдерей. Беседу с ним транслировала радиостанция «Говорит Москва».

Шеф-повар отметил, что стебли сельдерея должны быть максимально плотными, «как наливные яблоки». «Вы должны их потрогать, а они как будто лопаться должны под пальцами, если надавить», — уточнил Синицын. Он добавил, что вялые и мягкие стебли стоит использовать только для жарки.

Синицын дал несколько советов насчет того, как готовить популярный диетический продукт и куда лучше добавлять его разные части. Сами стебли повар посоветовал использовать в салатах, куда можно добавить немного чеснока и меда, а заправить блюдо стоит соусом на основе натурального йогурта. Из корня овоща также делают супы и пюре, а его зелень применяют для украшения блюд.

Сельдерей считается так называемым блюдом с «отрицательной калорийностью», то есть продуктом, на переваривание которого якобы тратится больше энергии, чем организм получает. Однако ученые Алабамского университета в США опровергли этот миф. В ходе эксперимента выяснилось, что для усвоения сельдерея пищеварительной системой человека потребовалось бы в лучшем случае 25 процентов энергии, в то время как при потреблении сельдерея, брокколи, моркови, яблок, зеленого листового салата и других овощей и фруктов человек получает 19-64 из каждых ста килокалорий.

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