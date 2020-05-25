Известный повар раскрыл беспроигрышный рецепт приготовления рыбы

Известный шеф-повар из Малайзии Тайсон Джи (Tyson Gee) раскрыл беспроигрышный рецепт приготовления рыбы в домашних условиях. Его секретами поделился новостной портал Lifestyle Asia.

Для приготовления рыбного блюда уроженец Канады советует приобрести окуня, треску, лосось или леща. В предложенном рецепте Джи использовал выловленного в океане луциана. Повар также рассказал, на что следует обращать внимание при выборе рыбы. По его мнению, у нее должны быть блестящие и ясные глаза, ярко-красные жабры. Также не следует покупать рыбу с неприятным запахом.

Для приготовления потребуется 200 граммов филе рыбы, соль и растительное и сливочное масло. Джи кладет на сковороду рыбу кожей вниз и обжаривает на медленном огне до появления золотистой корочки. Затем он переворачивает ее, добавляет на сковороду кусок сливочного масла и ждет, когда рыба полностью прожарится.

После этого он берет сковороду меньшего размера, разогревает ее с маслом и слегка обжаривает нашинкованный кубиками сельдерей. Джи выкладывает приготовленную рыбу на тарелку, украшая ее кусочками сельдерея, базиликом, жаренным луком-шалот, маринованным зеленым луком и листьями сельдерея. Видео с подробным объяснением рецепта опубликовано в Instagram-аккаунте @lifestyleasiakl.

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