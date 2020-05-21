Знаменитый повар рассказала о неожиданном ингредиенте идеальных спагетти

Знаменитый австралийский шеф-повар Мэгги Бир (Maggie Beer) рассказала о неожиданном ингредиенте, который она использует для приготовления спагетти болоньезе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бир считает, что куриная печень делает это блюдо заметно вкуснее. «Знаю, его можно приготовить и без печени, но она добавит в него чуть больше железа, добавит качества, добавит вкус», — объяснила она. Повар продемонстрировала приготовление спагетти по своему рецепту. Сначала она обжарила в нерафинированном оливковом масле нарезанный лук (одна луковица) и чеснок (два зубчика), добавила на сковороду 300 граммов куриной печени и жарила ее одну-две минуты с обеих сторон, пока та не подсохла и не приобрела коричневый оттенок. После этого лук, чеснок и печень следует снять со сковороды и отложить.

Затем Бир положила в ту же сковороду лавровый лист и по очереди поджаривала на среднем огне сначала говяжий, а затем свиной фарш (по 500 граммов). Готовность также определяется по коричневому цвету, который приобретает фарш. После этого она добавила 200 граммов томатной пасты, чашку красного вина, чашку мясного бульона, чабрец и приготовленные раннее лук и чеснок, готовила их пять минут и оставила на малом огне еще на час. Печень нужно нарезать и перемешать с петрушкой. Подавать соус со спагетти с добавлением оливкового масла и зеленью петрушки.

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