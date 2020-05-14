Знаменитый повар рассказала о секретном ингредиенте идеальной яичницы

Знаменитый австралийский шеф-повар Мэгги Бир (Maggie Beer) рассказала о неожиданном ингредиенте, который она использует для приготовления яичницы-болтуньи. Об этом сообщает сайт Perth Now.

Бир начинает с того, что разбивает четыре яйца в горшочек и взбивает их венчиком. Затем она добавляет туда треть стакана сливок и соль. Лишь после этого очередь доходит до секретного ингредиента. «Что я люблю — это использовать апельсиновую кожуру, — объясняет Бир. — Добавьте ее в смесь прямо сейчас, потому что чем дольше она в ней будет, тем больше вкуса вы получите». С этими словами она берет неочищенный апельсин и трет его на терке над горшочком.

После этого повар тщательно перемешивает содержимое горшочка венчиком и выливает на разогретую сковородку, смазанную небольшим кусочком сливочного масла. Она жарит болтунью несколько минут, постоянно помешивая лопаткой, а затем подает на тосте с маслом, посыпав его перцем.

В апреле сообщалось, что знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи рассказал, как приготовить идеальную яичницу-болтунью. «Каждый раз, когда у нас появляется новый повар, мы всегда просим его приготовить яичницу-болтунью, — объясняет он. — Если она получается идеальной, то можно не сомневаться, что он умеет готовить».

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