Знаменитый повар раскрыл секрет идеального картофельного пюре

Знаменитый австралийский повар Роб Никсон описал свой способ приготовления картофельного пюре. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Никсон начинает с того, что ставит на огонь кастрюлю с подсоленой водой. Пока она греется, чистит картофель и откладывает очистки — они потребуются позднее. Картофелины, по его словам, необходимо порезать пополам и варить 12-15 минут. Слив воду через дуршлаг, повар мнет их при помощи пресс-пюре, добавляет соль, белый перец, мягкое сливочное масло и тщательно перемешивает.

Материалы по теме «Нельзя просто так взять и стать людоедом» Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами

Самый важный шаг — приготовление молока. Никсон наливает его в кастрюльку, ставит на сильный огонь и добавляет в него картофельные очистки. Именно в них, по его мнению, и заключается секрет идеального пюре. «Грейте молоко две минуты, чтобы оно пропиталось вкусом очистков», — рекомендует повар. После этого молоко нужно отфильтровать, добавить в пюре — и можно есть.

В 2018 году британский шеф-повар Гордон Рамзи рассказал на YouTube, как приготовить идеальный гамбургер. Он считает, что главное в этом деле — правильный выбор мяса и последовательность сборки.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!