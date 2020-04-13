Знаменитый повар раскрыл секрет идеальной яичницы

Видео: WatchTheDaily / YouTube

Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи рассказал, как приготовить идеальную яичницу-болтунью. Свои советы он изложил в четырехминутном видео, опубликованном на YouTube-канале WatchTheDaily.

Секрет Рамзи в том, что он не добавляет специи до самого конца. По его мнению, многие солят яичницу слишком рано, из-за чего она получается водянистой. Он начинает с того, что разбивает три яйца в небольшой сотейник, вместо соли и других приправ кладет туда ломтик сливочного масла и сразу же ставит на сильный огонь.

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Содержимое сотейника нужно непрерывно помешивать, как во время приготовления ризотто. Рамзи настаивает на том, что это следует делать только лопаточкой, а не венчиком. Время от времени он снимает его с огня, продолжает мешать на столе, а затем ставит обратно. Когда смесь становится однородной и загустевает, он добавляет половину столовой ложки крем-фреша (французского молочного продукта, напоминающего сметану). Только после этого болтунью можно солить и перчить.

Рамзи подает болтунью с бездрожжевым хлебом, разогретым в тостере, шляпками грибов и гроздью маленьких помидоров, которые жарились на сковородке, пока он разбирался с яйцами. «Каждый раз, когда у нас появляется новый повар, мы всегда просим его приготовить яичницу-болтунью, — объясняет знаменитость. — Если она получается идеальной, то можно не сомневаться, что он умеет готовить».

В 2018 году Рамзи рассказал на YouTube, как приготовить идеальный гамбургер. Он считает, что главное в этом деле — правильный выбор мяса и последовательность сборки.

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