Гордон Рамзи пообещал оставить четверых детей без стомиллионного наследства

Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи (Gordon Ramsay) заявил, что его четверо детей не получат в наследство заработанных им ста миллионов долларов. Об этом он заявил в интервью изданию The Telegraph.

«Им это [наследство] точно не достанется, и не потому, что я такой злой. Это чтобы их не испортить. Мы с Таной [женой и матерью детей] договорились, что они получат 25 процентов от депозита, но не весь депозит», — рассказал 50-летний Рамзи о своих планах относительно финансового будущего 15-летней Матильды, 17-летних Джека и Холли и 18-летней Меган.

Шеф-повар также сообщил, что для него деньги — не главное, и что он всегда старался воспитать детей немеркантильными. Рамзи признался, что не балует их роскошью, которая доступна ему самому — например, дети не летают с ним и его женой первым классом. «Они не надрывались, чтобы позволить себе это. Так что мы с женой идем налево, они — направо, и я говорю старшей стюардессе: "Позаботьтесь, чтобы и духа этих маленьких мерзавцев не было возле нас, я хочу поспать". Я вкалывал, как проклятый, чтобы сидеть поближе к пилоту. Вещи ценятся больше, если ты ради них ишачил», —рассказал Рамзи.

Также Рамзи признался, что редко водит детей в свои рестораны. Повар сообщил, что дает своей старшей дочери-студентке 100 фунтов (124 доллара) в неделю на расходы. Все дети должны сами подрабатывать на оплату своих мобильных и проезд общественным транспортом.

Британец не уточнил, кому будут завещаны 75 процентов его состояния.

Материалы по теме Сделай сам Тренд: почему мультимиллионеры оставляют детей без наследства

Рамзи родился в Глазго, рос в Стратфорд-на-Эйвоне. Его отец был алкоголиком, который избивал мать. В 16 лет Гордон ушел из дома. Поступил в Технологический колледж Северного Оксфордшира на специальность «Гостиничный менеджмент». С годами начал интересоваться кулинарией и работал всегда по этой специальности. В настоящее время Рамзи — знаменитый британский шеф-повар и популярный ведущий тематических телешоу (в частности, «Адская кухня»). Его рестораны удостоены 16 звезд Мишлен.

В 2016 году британский певец Элтон Джон также заявил, что не будет передавать в наследство сыновьям все свое состояние, чтобы научить их ценить труд. Мальчики, по его словам, должны сами зарабатывать на жизнь, но помощь от родителей они все равно получат.

