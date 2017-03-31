Гордон Рамзи «измельчил» свою руку в блендере на глазах у зрителей

Британский шеф-повар Гордон Рамзи в эфире шоу комика Франка Скиннера разыграл собравшихся, «измельчив» в блендере свою руку. Об этом сообщает The Independent.

Кулинар решил приготовить в честь дня рождения Скиннера фруктовый салат и сделал вид, что блендер неисправен. Он засунул руку в чашу устройства, оно внезапно заработало, и из руки шеф-повара якобы потекла кровь.

Рамзи начал кататься по полу и кричать от боли, но спустя несколько мгновений подпрыгнул на глазах изумленных зрителей и объявил, что произошедшее было шуткой.

В феврале Рамзи раскритиковал еду, которую его поклонники предложили ему оценить в Twitter. Фанаты обратились к нему в надежде на то, что он оценит их кулинарные таланты. Однако повар не стал деликатничать и прямо высказал, что он думает по поводу приготовленной пищи.