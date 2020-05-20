Известный повар поделился секретом приготовления курицы

Известный повар Дэн Хун (Dan Hong) поделился в Instagram секретом приготовления курицы по-австралийски. Об этом пишет издание Daily Mail.

Повар советует начать готовку с картофеля. Картофелины можно порезать при помощи картофелерезки или вручную, а затем в течение 20 минут отмачивать в воде, чтобы избавиться от излишков крахмала. Затем, по словам Хуна, следует положить ломтики в глубокую сковороду вок, залить водой и добавить соль. Картофель нужно держать в кипящей воде в течение трех минут, после чего снять с плиты.

Теперь можно переходить к приготовлению курицы. Тушку необходимо обильно натереть солью, жидким сиокодзи и маринадом из зубчиков чеснока, чабреца и растительного масла. Это можно сделать заранее, однако повар советует не убирать курицу в холодильник, а оставить при комнатной температуре.

Пришло время пожарить картофель. Для этого его высыпают в сковороду, смазанную маслом из рисовых отрубей, маслом виноградных косточек и утиным жиром, которая разогрета до 150 градусов. Спустя десять минут картофель снимают с огня, студят, после на пять минут ставят в духовку при температуре 200 градусов.

Когда до обеда остается 40 минут, курицу кладут в разогретую до 200 градусов духовку. Через 15 минут температуру следует понизить до 180 градусов и готовить еще пять минут. Затем духовку нужно выключить, однако не вынимать курицу еще 20 минут. Блюдо подается горячим, причем картофель необходимо предварительно посолить. «Это серьезно один из лучших рецептов австралийской курицы, который я пробовал», — утверждает повар.

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