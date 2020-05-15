Знаменитый повар раскрыл секрет идеального стейка

Знаменитый австралийский шеф-повар Джон Тороде (John Torode) рассказал, как приготовить идеальный стейк. Об этом сообщает Daily Express.

Тороде объяснил, что главное — не пересушить мясо. Для этого надо вовремя перевернуть стейк на сковородке. Это надо сделать в тот момент, когда масло перестанет шипеть, так как этот звук появляется из-за смешения масла и воды. Как только жидкость испаряется, мясо начинает подгорать. Перевернуть его надо примерно через две минуты после начала готовки, очень важно не двигать мясо по сковороде.

Также Тороде раскрыл небольшой поварской секрет: при приготовлении стейка надо мазать маслом его, а не сковородку. Солить и посыпать специями мясо надо после умасливания, чтобы соль не впитала в себя всю влагу.

Повар посоветовал дать стейку немного остыть после приготовления, и только после этого резать его и подавать на стол.

К стейку Тороде посоветовал подать самодельный соус. Для этого ту же сковороду, на которой был приготовлен стейк, надо поставить на средний огонь и вылить на нее немного бренди. Затем обжарить на ней грибы и добавить в них сливки, а затем горчицу. После этого соус надо посыпать зеленью и подать к мясу.

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