Россиянам дали советы по использованию лаврового листа в блюдах

Чтобы лавровый лист давал максимальную пользу и вкус, его нужно класть в блюдо за пять=десять минут до готовности и сразу после этого достать. Такие советы в беседе с радио Sputnik россиянам дал эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.

«Это достаточно сильная специя, поэтому его нужно добавлять именно в горячие блюда, чтобы у него была возможность разойтись», — пояснил эксперт. Он тажке добавил, что если оставить «лаврушку» в еде надолго, то она даст горечь.

Кроме того, лавровый лист следует использовать в соленьях. По словам Синицына, эта специя служит хорошим антисептиком для продуктов, поэтому заготовки с ним могут храниться дольше.

Важно и правильно выбрать лавровый лист, подчеркнул шеф-повар. Он отметил, что выбирать нужно ровные, зеленые и глянцевые листы. «Если вы купили где-нибудь на рынке хороший качественный веник лаврового листа, можно поместить его в герметичную упаковку и отправить в морозилку и использовать непосредственно перед готовкой. Так он максимально сохранит в себе эфирные масла», — посоветовал телеведущий.