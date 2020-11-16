Обнаружен неожиданный вред куриных яиц

Ученые из Китая, Австралии и Катара обнаружили неожиданный вред от регулярного потребления куриных яиц. Результаты научной работы опубликованы в журнале British Journal of Nutrition.

Эксперты проанализировали данные о питании 8545 человек, собранные с 1991 по 2009 годы. Ученые установили, что ежедневное потребление более 38 граммов яиц увеличивает риск развития диабета второго типа на 25 процентов. У людей, которые ели по одному яйцу в день (более 50 граммов), риск заболевания возрастал на 60 процентов. Среди женщин этот показатель был выше, чем среди мужчин.

Полученные данные помогли ученым доказать, что риск появления диабета возрастает пропорционально росту потребления куриных яиц.

Ранее диетолог Айтор Санчес объяснил разницу между яйцами со светлой и темной скорлупой. По его словам, цвет скорлупы яиц зависит от цветового пигмента, который ему передаст курица.