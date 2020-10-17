В сети назвали шесть опасных видов яиц

Пользователь сети WeChat назвал шесть опасных видов яиц, которые могут нанести организму больший вред, чем яд. В частности, он предостерег от употребления сырых яиц, которые могут вызывать диарею.

По словам автора, в сырых яйцах также содержатся авидин и антитрипсин, которые могут негативно влиять на усвоение организмом яичного белка. С осторожностью следует отнестись и к яйцам, в которых белок смешался с желтком. Их можно употреблять, только если белок сохранил прозрачность: в случае, если он помутнел и начал источать неприятный запах, от подобной пищи лучше отказаться.

Не рекомендуется также есть яйца с присохшим к скорлупе желтком, особенно если он почернел, а также яйца с треснувшей скорлупой, поскольку они становятся уязвимыми перед бактериями.

Кроме того, в пищу не стоит употреблять яйца с плесенью и черными пятнами, а также яйца с зародышем цыпленка — они могут быть заражены кишечной палочкой, сальмонеллой, стафилококком и прочими бактериями и паразитами.

Ранее китайское издание Sohu раскрыло идеальный способ варки яиц. По его данным, вареные яйца получаются идеальными, если не опускать их в кипящую воду, а сначала подержать в холодной на протяжении десяти минут. После варки следует проделать ту же процедуру.