Российский врач назвала опасность картофеля для некоторых людей

Врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина, заведующая эндокринологическим отделением «Мединцентра», назвала опасность картофеля для некоторых групп людей. Ее слова приводит издание «Аргументы и факты».

Медик отметила, что, хотя картофель полезен, его употребление стоит резко сократить людям, страдающим от сахарного диабета, ожирения и гастрита с пониженной кислотностью. Корнеплод должен составлять не более 10 процентов от их суточного рациона. Однако даже людям, не страдающим от этих заболеваний, рекомендуется есть не более 200-300 граммов овоща два раза в неделю.

При правильном приготовлении, по словам Губкиной, картофель может послужить богатым источником витаминов и минералов. В нем содержится калий и натрий, которые необходимы для нормальной работы клеток, а также витамины B6 и C, способствующие укреплению иммунитета.

Врач посоветовала варить картофель, а лучше — готовить на пару, избегая слишком высокой температуры. Губкина отметила, что корнеплод обязательно надо чистить, так как кожура накапливает вредные вещества из почвы и воздуха. Эндокринолог не рекомендует готовить картофель во фритюре, так как блюдо получится слишком жирным.

При выборе корнеплодов Губкина дала совет избегать картофелин зеленого цвета.

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