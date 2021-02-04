Диетолог развеял популярный миф о вреде питания перед сном

Диетолог Филипп Кузьменко развеял в интервью радио Sputnik популярный миф о том, что есть перед сном вредно.

По его словам, секрет сохранения или даже уменьшения веса кроется в контроле за суточной нормой калорий. Так, для организма неважно, в какое время суток человек употреблял пищу. «Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий», — сказал Кузьменко.

Он отметил, что если плохо спится на полный желудок, то лучше ложиться спать голодным. «Если голодным плохо спать, то выпейте йогурт, съешьте творожка или чего-то еще, но не переедайте», — подчеркнул специалист, добавив, что человек должен сам индивидуально подобрать тот режим питания, который подходит лично ему.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль предупредила россиян об опасности «излюбленного» завтрака — бутербродов. По словам специалиста, не стоит включать в завтрак продукты, в которых есть сахар и дрожжи, а также кофе. Врач раскритиковала завтрак, состоящий из продуктов с сахаром и дрожжами, а также консервантами и красителями. Кроме того, по ее словам, любители утреннего кофе чаще склонны к проблемам с давлением, чаще чувствуют усталость и апатию.