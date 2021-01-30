Диетолог развеял популярные мифы об употреблении воды

Диетолог Алексей Ковальков развеял популярные мифы об употреблении воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

По мнению специалиста, выпивать по два литра воды в день необязательно. Он пояснил, что человек употребляет ровно столько воды, сколько ему нужно для поддержания баланса, и ориентиром в этой ситуации служит чувство жажды.

Неправдой является и то, что жидкости помогают уменьшить чувство голода. «Вода покидает желудок очень быстро, через несколько минут она уйдет в кишечник, ни о какой сытости речи не идет», — объяснил Ковальков.

Помимо этого, польза воды перед едой — это тоже миф. По его словам, вода наоборот «смывает» необходимые для пищеварения ферменты, и посоветовал пить ее через пять минут после начала приема пищи.