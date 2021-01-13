Диетолог научила уменьшать калорийность еды без сокращения порций

Австралийский диетолог Савина Рего (Savina Rego) научила своих читателей уменьшать калорийность еды на треть, не сокращая размера порции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В качестве примера она использовала жареную курицу с рисом и овощами. Рего продемонстрировала на своей странице в Instagram два варианта блюда. На левом фото в нем 750 калорий, а на правом — лишь 460, то есть на 290 калорий меньше.

Чтобы добиться этого, диетолог взяла меньше курицы и риса, добавив побольше овощей. В менее калорийном варианте на стакан меньше риса и на сто граммов меньше курицы, зато овощей на полстакана больше.

Рего рассказала, ее часто просят посоветовать рецепты здоровой пищи. «Правда заключается в том, что вам не нужны здоровые рецепты, — говорит она. — Можете есть все, что вам нравится». По словам эксперта, главное — не сама еда, а правильный размер порции.

Ранее сообщалось, что американские диетологи Ванесса Риссето и Тамар Сэмьюэлс развенчали популярные заблуждения о здоровом питании. По их мнению, нет смысла заменять сахар медом и отдавать предпочтение пище без жира. Необходимость выпивать восемь стаканов воды в день и польза красного вина для сердца также оказались мифами.