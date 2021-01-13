Российский диетолог развенчал популярный миф о меде

Мнение о том, что мед оказывает бактерицидное или вирулицидное действие на организм человека, как правило, не соответствует действительности. Популярный миф развеял диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с телеканалом «Звезда».

По его словам, не следует считать мед «эликсиром здоровья». Его особенно не рекомендуется употреблять людям с ожирением, гипертонией, проблемами с артериальным давлением и жировым гепатозом печени.

«Мед к чаю какую-то свою функцию выполняет. Возникает такой эффект согревающий, эффект тонизирующий, отчасти связанный с самим чаем. Если говорить о чае с медом, то больше биологических эффектов там будет как раз связано с чаем, чем с медом», — отметил Гинзбург.

Ранее сообщалось, что американские диетологи Ванесса Риссето и Тамар Сэмьюэлс развенчали популярные заблуждения о здоровом питании. По их мнению, нет смысла заменять сахар медом и отдавать предпочтение пище без жира. Необходимость выпивать восемь стаканов воды в день и польза красного вина для сердца также оказались мифами.