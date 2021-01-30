Диетолог предупредила россиян об опасности «излюбленного» завтрака

Врач-диетолог Анжелика Дюваль предупредила россиян об опасности «излюбленного» завтрака — бутербродов. Она рассказала «Радио 1», какие еще блюда противопоказано есть с утра.

По словам специалиста, не стоит включать в завтрак продукты, в которых есть сахар и дрожжи, а также кофе.

«Я категорически не рекомендую есть на завтрак бутерброды — излюбленное в нашей стране питание. Когда мы спим, наш организм восстанавливает все ресурсы, которые были потрачены за предыдущий день. И утром ему нужно пополнить запасы, потраченные на восстановление. Если наш завтрак наполнен витаминами и микроэлементами, в нем много пользы, тогда организм прекрасно чувствует себя в течение дня», — пояснила диетолог.

Врач раскритиковала завтрак, состоящий из продуктов с сахаром и дрожжами, а также консервантами и красителями. Она привела в пример хлеб из белой муки и колбасные изделия, после которых организм будет «заниматься перевариванием этой тяжелой пищи и выведением вредных веществ».

Еще одним противопоказанным с утра продуктом Дюваль назвала кофе. По ее словам, любители утреннего кофе чаще склонны к проблемам с давлением, чаще чувствуют усталость и апатию. Она напомнила, что этот напиток дает бодрость на очень короткий промежуток времени, затем энергия идет на спад. Также кофе подавляет чувство голода, из-за чего к вечеру голод становится еще сильнее.

Идеальным завтраком диетолог считает «все крупы, которые нужно варить». Быстрорастворимые каши — чистый простой углевод, который содержит сахар — есть нельзя, отмечает она. Дюваль посоветовала в том числе готовить омлет, отварные яйца, салат с кальмарами или с куриной грудкой. Если и есть бутерброд, то следует приготовить его с куриной грудкой на цельнозерновом хлебе, заключила диетолог.

Ранее диетолог Алексей Ковальков развеял популярные мифы об употреблении воды. По мнению специалиста, выпивать по два литра воды в день необязательно. Он пояснил, что человек употребляет ровно столько воды, сколько ему нужно для поддержания баланса.