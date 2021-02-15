Мужчина пожаловался на изжогу и умер через 20 минут

Житель Великобритании Дэн Мортон (Dan Morton) пожаловался на изжогу и умер через 20 минут. Об этом пишет Mirror.

31-летний мужчина начал испытывать боль в животе, когда гостил у своей сестры 1 февраля. Он думал, что это изжога, и принял лекарство. Однако затем ему стало хуже: сначала у него произошел припадок, затем он перестал дышать.

Сестра Мортона пыталась сделать ему искусственное дыхание, однако уже спустя 20 минут он умер. «Когда он пришел в дом, он был в полном порядке, а через пять минут стал жаловаться на изжогу. Он отнес дочь на верхний этаж, а затем спустился вниз и выпил таблетку», — рассказала она.

Позднее медики обнаружили у мужчины артериальную блокаду, при которой его шансы выжить составляли 12 процентов. При этом у Мортона не было никаких симптомов недуга.

Ранее в Греции 85-летний мужчина умер через несколько минут после вакцинации от коронавируса. После вакцинации пожилой мужчина сидел в приемной, потом внезапно потерял сознание и упал. Врачи оперативно оказали ему первую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию, после чего пациент пришел в себя примерно на пять минут и вновь потерял сознание.