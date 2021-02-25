Малышева рассказала о смертельно опасном для курильщиков витамине

Врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева назвала витамин А смертельно опасным для курильщиков. По ее словам, людям с этой вредной привычкой нельзя принимать витамин А без рекомендации врача, так как передозировка им вызывает рак легких и, соответственно, приводит к летальному исходу. Об этом эксперт рассказала в своем Instagram.

«Обычно передозировки случаются, когда вы употребляется витамин A в всевозможных БАДах или в лекарственных формах. (...) Витамин A при передозировке у всех повышает риск рака, особенно рак легких, но у курильщиков он повышает еще сильнее», — рассказала врач.

Дефицит витамина А можно восполнить с помощью печени трески, сухой паприки, замороженной петрушки, обычной печени и моркови. Однако с этими продуктами нужно быть осторожными при беременности, особенно в течение первых трех месяцев. Специалист пояснила, что женщинам в положении нельзя употреблять витамин А самостоятельно, а строго по рекомендации врача в определенной дозировке.

Ранее телеведущая перечислила продукты, которые способствуют ухудшению памяти и прогрессированию болезни Альцгеймера. По словам врача, речь идет о свинине, сливках и сливочном масле — продуктах, содержащих много холестерина. Кроме того, противопоказаны и богатые медью продукты: печень, почки и кешью.