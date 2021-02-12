Малышева назвала главную ошибку россиян в период пандемии

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала главную ошибку россиян, которую они совершают в период пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

По словам медика, россиян не волнует вопрос о наличии или отсутствии у них сахарного диабета, в то время как он, равно как и ожирение, резко повышают вероятность смерти от COVID-19 и тяжелого течения болезни. Она посоветовала россиянам приобрести глюкометры. «Надо знать, что у вас высокий сахар, надо принимать препараты для его снижения, и тогда вы будете жить», — объяснила телеведущая в эфире Первого канала.

Малышева посоветовала принимать для борьбы с диабетом препарат метформин тем, кому его прописал врач. Он помогает в борьбе как с диабетом, так и с коронавирусом. «Если диабет компенсирован, снижается смертность и легко течет болезнь», — добавила она. Вместе с тем, подчеркнула Малышева, людям, страдающим ожирением и диабетом, принимать метформин следует после консультации с врачом.

Ранее Елена Малышева раскрыла главные факты о мутации коронавируса. Она заявила, что британская мутация COVID-19 не должна быть опасна, поскольку смертность от нее составляет всего 0,4 процента. При этом в целом смертность от коронавируса оценивается в 1,15 процента. Поэтому, считает Малышева, британский штамм в три раза слабее.