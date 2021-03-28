Российский врач назвала главные риски развития распространенного вида рака

Российский врач-онколог и проктолог Елена Смирнова назвала главные риски развития рака толстой кишки и поделилась, как вовремя распознать заболевание. Об этом сообщает «Российская газета».

Смирнова отметила, что риск появления заболевания повышается с возрастом — в 90 процентах случаях рак толстой кишки обнаруживается у пациентов старше 50 лет. Более того, рак толстой кишки часто передается по наследству — около 15 процентов от всех случаев заболеваний. Врач предупредила, что чрезмерное употребление жиров и ограничение клетчатки, фолиевой кислоты и кальция в рационе может также привести к развитию онкологии.

Чтобы исключить риски развития одного из самых распространенных онкологических заболеваний, Смирнова советует проходить обследование у проктолога по достижении сорокалетнего возраста.

Ранее в марте онколог и хирург Михаил Мяснянкин назвал первые признаки рака крови у детей. К ним врач отнес повышенную утомляемость, плаксивость, потерю веса и бледность кожи. Как отметил специалист, чаще всего заболевание возникает из-за генетических факторов и негативного воздействия окружающей среды.