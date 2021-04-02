Дерматолог назвала категории россиян с высоким риском рака кожи

Россияне, которые сильно обгорали на солнце, имеют пигментные пятна и большое количество родинок на теле, особенно со светлым типом кожи и старше 45 лет, должны быть предельно внимательными и регулярно посещать специалиста. У этих категорий людей выше риск развития меланомы, предупредила дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в комментарию изданию «Звезда».

«Если вы в прошлом обгорали, то есть у вас был фотодерматит в виде яркого покраснения после солнца, когда вы чесались. Были волдыри, это тоже предикт того, что вполне возможно спровоцировать меланому», — пояснила она. Также следить за здоровьем необходимо людям, которые часто посещают солярий.

По словам Галлямовой, любое образование, которое появилось в зрелом возрасте, как правило, на открытых участках кожи, должно насторожить. Оно может быть похоже по оттенку на родинку или быть бесцветным. На возможное развитие меланомы может указывать изменение цвета, размера или формы имеющихся родинок.

Также она рассказала о другом виде рака кожи — базалиоме (поверхностная опухоль кожи). Она возникает чаще всего на открытых участках тела (нос, скулы, щеки, лоб) и может выглядеть как красное пятно или как опухоль. Базалиома практически не перерождается в злокачественное образование, но в запущенных случаях может проникать глубоко в кожу и представлять опасность. Такие образования, как правило, удаляют.

В декабре 2020-го онколог и химиотерапевт Андрей Базылев назвал косметологические процедуры, которые могут быть небезопасными, если ими злоупотреблять.Так, не стоит чаще восьми раз в месяц выпрямлять волосы, поскольку соответствующие препараты содержат формальдегид. Также следует избегать процедур с использованием диоксана, так как оно провоцирует различные эндокринные нарушения в организме, что может вызвать развитие рака. Ультрафиолетовая лампа для ногтей, которую используют для маникюра, может спровоцировать рак кожи при частом использовании более 10-15 раз в месяц.