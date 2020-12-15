Назван способ предотвратить особый смертоносный рак

Канадские дерматологи посоветовали каждому человеку, проводящему длительное время на солнце, использовать солнцезащитные кремы для того, чтобы предотвратить развитие меланомы — особо смертоносного и агрессивного типа рака кожи, который быстро образует метастазы. Способ защиты от опухолей назван в пресс-релизе на EurekAlert!, статья исследователей опубликована в Canadian Medical Association Journal.

Известно, что большинство раковых заболеваний кожи развивается из-за длительного пребывания на солнце. Солнцезащитные кремы SPF30 снижают риск развития рака кожи, блокируя вредное ультрафиолетовое излучение с помощью химических фильтров, таких как диоксид титана и оксид цинка. Анализ ряда рандомизированных контролируемых исследований показал, что они действительно помогают предотвратить появление меланомы и плоскоклеточного рака кожи, а также тормозят старение кожи.

В то же время специалисты не рекомендуют наносить кремы на тело младенцев до шести месяцев из-за возможности поглощения организмом компонентов, входящих в состав защитных средств. Кроме того, они могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду, поэтому также нужно избегать нахождения под прямыми солнечными лучами, например, носить широкополые шляпы и стараться держаться тени, если ультрафиолетовый индекс превышает 3 по 11-бальной шкале.