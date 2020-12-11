Российский ученый раскрыл лучший способ распознать рак

Кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Рамиз Алиев раскрыл лучший способ распознать онкологические заболевания у человека. Его слова приводит URA.ru.

По словам российского ученого, методы, основанные на использовании радиоактивных веществ, эффективнее других выявляют рак. Он отметил, что такой метод лучше других позволяет выявлять злокачественные опухоли.

При этом метод радионуклидной диагностики позволяет врачам мира выявлять большое количество опухолей. Это связано с тем, что радиоактивные вещества накапливаются в новообразованиях и тем самым свидетельствуют о их местоположении в организме, уточнил специалист.

Ранее американское общество онкологов пришло к выводу, что рак легких можно распознать по косвенным признакам, например, по смеху. По словам врачей, одним из распространенных симптомов этого заболевания является боль в груди, усиливающаяся во время смеха, при глубоком дыхании и кашле. Она может указывать на закупорку легких, скопление жидкости, увеличение лимфатических узлов и опухоли, утверждают специалисты. При поражении других органов человек может страдать от боли в костях, отеков суставов, головной боли, онемения конечностей.