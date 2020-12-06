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Раскрыты первые признаки рака желудка

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Фото: David Gray / Reuters

Ученые раскрыли первые признаки рака желудка. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на исследователей из Cancer Research UK.

Согласно данным специалистов, в первую очередь следует обратить внимание на такие симптомы, как нарушение нормальной деятельности желудка, проблемы с глотанием, потеря веса и одышка. При этом ученые подчеркивают, что, если данные признаки не носят постоянного характера и не сопровождаются болями в области живота, то причин для беспокойства, скорее всего, нет.

Ранее сообщалось, что американское общество онкологов пришло к выводу, что рак легких можно распознать по косвенным признакам, например по смеху. По словам врачей, одним из распространенных симптомов этого заболевания является боль в груди, усиливающаяся во время смеха, при глубоком дыхании и кашле.

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