Раскрыт способ распознать рак легких по смеху

Американское общество онкологов пришло к выводу, что рак легких можно распознать по косвенным признакам, например по смеху, передает Daily Express.

По словам врачей, одним из распространенных симптомов этого заболевания является боль в груди, усиливающаяся во время смеха, при глубоком дыхании и кашле. Она может указывать на закупорку легких, скопление жидкости, увеличение лимфатических узлов и опухоли, утверждают специалисты.

Раскрыть рак легких можно и другими способами, обратив внимание на долго не проходящий кашель с кровяными выделениями, охриплость, потерю аппетита, снижение веса, быструю утомляемость, слабость и частые рецидивы бронхита или пневмонии. А при растущей в верхней части легкого опухоли Панкоста возможны опущение или слабость одного века, уменьшение зрачка в одном из глаз и прекращение потоотделения на одной стороне лица.

При поражении других органов человек может страдать от боли в костях, отеков суставов, головной боли, онемения конечностей. Возможны и проблемы с равновесием, судороги, пожелтение кожи и глаз и увеличение лимфоузлов.

Ранее заведующий молекулярно-биологической лабораторией НМИЦ онкологии имени Блохина, врач — лабораторный генетик, старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук Анна Строганова рассказала, что рак молочной железы и яичников — наиболее известные виды рака, которые могут проявляться из-за скрытых в генах мутаций и передаваться по наследству.