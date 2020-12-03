В России собрались лечить рак по-новому

Национальное общество онкопульмонологов, созданное по инициативе Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, собралось принципиально изменить подходы в лечении рака легкого в российских регионах. Об этом сообщается в пресс-релизе медучреждения, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты назвали сложившуюся в регионах систему диагностики и лечения рака легкого неэффективной и нуждающиейся в перезагрузке. «Специалистам до сих пор не удается договориться об окончательных стандартах выбора лечебной тактики для пациентов с третьей стадией рака легкого. Такого человека можно прооперировать, можно провести химиолучевую терапию, или выбрать другое лекарственное лечение», — сказал заведующий химиотерапевтическим отделением №17, профессор Константин Лактионов.

По его словам, сейчас пациенты получают лечение в зависимости от внутренних стандартов клиники — единых стандартов в России нет. Специалист уточнил, что клинические исследования, на основе которых сейчас проходит регистрация препаратов, — «очень рафинированные». «Как правило, в них отбираются сохранные больные, с определенными, четко выверенными критериями включения. В жизни мы таких больных встречаем редко. Как правило, к нам приходят люди в худшем соматическом статусе», — добавил Лактионов.

Другая задача, которую поставили перед собой члены Национального общества онкопульмонологов, — стандартизация медицинской документации пациентов. Работа по ней предполагает выработать новый, понятный всем специалистам страны алгоритм для фиксирования заключений диагностических исследований, протокола проделанного оперативного вмешательства, морфологического исследования материала. Это позволит сделать качественный рывок в деле слаженного мультидисциплинарного взаимодействия и в конечном итоге улучшит результаты лечения и выживаемости больных раком легкого в России.

Снижение смертности от онкологических заболеваний — одна из целей национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2030 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Среди других целей нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.