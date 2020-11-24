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Врачи раскрыли способ распознать рак при приеме пищи

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Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Врачи раскрыли способ распознать рак при приеме пищи. Об этом рассказали исследователи из Фонда Роя Касла, передает Express.

По их словам, дисфагия, или трудности при глотании и прохождении пищи через глотку, может являться одним из признаков рака легких. Исследователи отметили, что при дисфагии также может возникать боль и жжение. Врачи пояснили, что рак легких часто диагностируют только на поздних стадиях, когда разрастание опухоли начинает причинять неудобства пациенту.

Ранее врачи рассказали о первых признаках рака полости рта. Специалисты считают, что первыми симптомами рака данной части тела могут быть красные и белые пятна, а также шишки на языке, внутренней стороне щек и губах. Помимо этого, стоит внимательно следить за припухлостями на небе и опухолями на голове и шее.

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