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Онколог назвал вызывающие рак продукты

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Фото: Pixabay

Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин назвал вызывающие рак продукты в беседе с «Пятым каналом».

По его словам, загрязненные минеральными удобрениями или канцерогенными веществами продукты повышают риск развития заболевания. Он пояснил, что они пагубно влияют на желудочно-кишечный тракт.

Врач также посоветовал полностью исключить из рациона алкогольные напитки, так как их употребление может увеличить риск развития некоторых видов рака.

Кроме того, Мяснянкин призвал обращать внимание на способ приготовления пищи, так как это может являться главной проблемой. В частности, при жарке мяса или овощей на подсолнечном масле. Специалист отметил, что, если масло используется несколько раз, то все канцерогенные вещества начинают накапливаться.

Ранее Мяснянкин раскрыл первые признаки рака головного мозга. По его словам, самым распространенным симптомом данного вида рака является головная боль. При этом эксперт отметил, что на ранних этапах заболевание развивается бессимптомно, и его очень сложно распознать.

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