Онколог назвала неочевидный симптом смертельного заболевания

Утолщение кончиков пальцев (симптом барабанных палочек) может быть быть признаком рака легких. Такой неочевидный симптом смертельного заболевания назвала газете Express представитель британского общества по изучению онкологического заболевания Эми Херст (Hirst).

По словам онколога, такая деформация — не самый распространенный симптом болезни. При этом он также может говорить о других негативных изменениях в организме. «Синдром барабанных палочек проявляется в виде изменений в форме ногтей или пальцев, которые начинают выглядеть опухшими», — сказала врач.

Она посоветовалала обратиться к специалисту, если основание ногтя становится мягким, а кожа рядом становится блестящей, ногти изгибаются больше, чем обычно, а кончики пальцев становятся больше.

Как пояснила специалист, это вызвано тем, что в эту область приливает больше крови, чем обычно. «Но мы не до конца понимаем, почему это происходит», — пояснила она.

Херст добавила, что существует множество других симптомов рака легких, таких как постоянный кашель, одышка, боль в груди, затрудненное глотание, хриплый голос, отек лица или шеи.

Ранее Майкл Уоллес (Michael Wallace), гастроэнтеролог клиники Майо в США, назвал ранний симптом особо опасного рака поджелудочной железы, который обычно развивается незаметно и начинает метастазировать еще до диагностики заболевания. По словам специалиста, тревожным признаком является сахарный диабет, который обнаруживается у людей с нормальным или низким весом, а также у людей, которые входят в группу высокого риска заболевания раком, например, у пожилых или тех, кто употребляет табак.