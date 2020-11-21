Наука и техника
 
Последние новости
Вирусолог назвал срок окончания пандемии коронавируса
Песков раскрыл тайну странной игрушки на столе Путина
Онищенко сравнил подходы Китая и России в борьбе с коронавирусом
Эксперт раскрыл способ узнать номер телефона через интернет
В Москве на год закрылся вестибюль станции метро «Новослободская» 
Российские миротворцы завершили развертывание в Нагорном Карабахе
Сын Трампа заразился коронавирусом
Соседи рассказали о странностях похитителя российского первоклассника
Убивший россиянина из-за просьбы надеть маску оказался ковид-диссидентом
Новости партнеров
Прослушать новость

Онколог назвала неочевидный симптом смертельного заболевания

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Утолщение кончиков пальцев (симптом барабанных палочек) может быть быть признаком рака легких. Такой неочевидный симптом смертельного заболевания назвала газете Express представитель британского общества по изучению онкологического заболевания Эми Херст (Hirst).

По словам онколога, такая деформация — не самый распространенный симптом болезни. При этом он также может говорить о других негативных изменениях в организме. «Синдром барабанных палочек проявляется в виде изменений в форме ногтей или пальцев, которые начинают выглядеть опухшими», — сказала врач.

Она посоветовалала обратиться к специалисту, если основание ногтя становится мягким, а кожа рядом становится блестящей, ногти изгибаются больше, чем обычно, а кончики пальцев становятся больше.

Как пояснила специалист, это вызвано тем, что в эту область приливает больше крови, чем обычно. «Но мы не до конца понимаем, почему это происходит», — пояснила она.

Херст добавила, что существует множество других симптомов рака легких, таких как постоянный кашель, одышка, боль в груди, затрудненное глотание, хриплый голос, отек лица или шеи.

Ранее Майкл Уоллес (Michael Wallace), гастроэнтеролог клиники Майо в США, назвал ранний симптом особо опасного рака поджелудочной железы, который обычно развивается незаметно и начинает метастазировать еще до диагностики заболевания. По словам специалиста, тревожным признаком является сахарный диабет, который обнаруживается у людей с нормальным или низким весом, а также у людей, которые входят в группу высокого риска заболевания раком, например, у пожилых или тех, кто употребляет табак.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Do you have 'finger clubbing'? It could indicate you have lung cancer - what to look for
Назван ранний симптом особо опасного рака
Врачи обнаружили нехарактерные признаки рака легких
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0326 октября

«Страна развивалась от одного кризиса к другому»

Что привело Россию к катастрофе 1917 года
11:5017 ноября

Аномальное явление объяснили загадочными частицами темной материи

11:0017 ноября

iPhone 12 mini разобрали на части

10:0317 ноября

Новый запуск европейской ракеты Vega закончился аварией

Наука и техника00:0116 октября

«Без радикальных перемен было не обойтись»

Кто остановил развал России и сделал ее великой державой
09:0817 ноября

Разрушение легких при коронавирусе оказалось необъяснимым

07:5917 ноября

Эксперт раскрыл способ вычислить взлом Android-смартфона

07:2517 ноября

Корабль Crew Dragon с экипажем состыковался с МКС

Наука и техника00:03 6 октября
1918 год. Военный лагерь в США. Перед отправкой в Европу американские солдаты полощут горло раствором соли с содой в качестве профилактики гриппа

«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»

Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
06:3117 ноября

Предсказана смерть игровых консолей

04:1117 ноября

Названа возможная дата отправки туристов на МКС

04:2017 ноября

Названы опасные последствия COVID-19 для молодых людей

Россия
В московской квартире среди презервативов нашли зарезанную школьницу
«Происходит печальный процесс эволюционного отбора людей»
Как будет развиваться пандемия коронавируса и к чему надо готовиться? Отвечает вирусолог
В Минздраве объявили о чрезвычайно высокой эффективности вакцины «Спутник V»
В Общественной палате обсудили меры по защите персональных данных в сети
В Москве открылась выставка к 50-летию «Спортлото»
«У нее была четкая страшная цель — уничтожить ребенка»
Откуда в российских женщинах берется ненависть к своим детям и кто на самом деле в этом виноват?
Все материалы
Мир
ВОЗ оценила данные о длительности иммунитета к коронавирусу
A visitor examines a Russian rocket-propelled grenade launcher RPG-29 during the Russia-Africa Economic Forum Exhibition on the sidelines of the Russia-Africa Summit and Economic Forum in the Black sea resort of Sochi, Russia, October 24, 2019. Sergei Chirikov/Pool via REUTERSБратья по оружию
Россия пытается восстановить влияние в Африке. Почему ее преследуют неудачи?
Макрон поставил ультиматум мусульманам во Франции
Обама рассказал о России, Трампе и Путине в своих мемуарах
Он описал слабые стороны российской политики и свои ошибки
Прирост заражений коронавирусом за октябрь превысил прирост за полгода пандемии
«Я готов был отдать все деньги»
В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?
В китайском происхождении коронавируса снова усомнились
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
Курс биткоина побил новый рекорд
«Росатом» увеличит выручку по новым проектам в несколько раз к 2030 году
Пятилетки нового ГАЗа
О Горьковском автомобильном заводе в XXI веке
Первый бетон на третьем блоке «Аккую» в Турции зальют весной 2021 года
«Росатом» начнет переработку ртути в Усолье-Сибирском уже в 2022 году
Вне зоны доступа
5G в России под угрозой. Почему развернуть сети в стране оказалось так сложно и дорого?
Все материалы
Силовые структуры
Россиянина осудили за попытку передать ЦРУ секретные данные Северного флота
«С бессмысленной жестокостью»
Как ловили Андрея Чикатило: поиски главного маньяка СССР в документах из закрытых архивов
Замдиректора российского научного центра убили за просьбу надеть маску
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Пропавшего 1,5 месяца назад первоклассника нашли дома у 26-летнего россиянина
«Они уже возле Кремля»
 
Ефремов признал потерпевшей гражданскую жену погибшего в ДТП Захарова
Все материалы
Наука и техника
«Приблизим час нашего торжества»
 
Все материалы
Спорт
Футболисты лондонского «Арсенала» подрались на тренировке
Фотоколлаж с Дидье Батистом (в центре) и Жераром Улье с матча футбольного клуба «Ливерпуль»
Партнерский материал
«Мы были шокированы!»
Как 20 лет назад вся Англия полюбила гениального футболиста, которого не существовало в реальности
Дасаев оценил игру пропустившего четыре мяча вратаря сборной России
Сербия разгромила Россию со счетом 5:0
Команда Черчесова не вышла в элитный дивизион, хотя была лидером группы
Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити»
Партнерский материал
Без Дзюбы как без рук. Матч года для сборной России
В игре Россия — Сербия есть беспроигрышная ставка. А еще здесь можно сорвать реальный куш
Уткин отказался считать Черчесова тренером
Все материалы
Культура
Бобби Браун прокомментировал гибель своего 28-летнего сына
Джордж Клуни рассказал о многолетней вражде с Расселом Кроу
Ушко Песни из постели
Ушко, улыбочка, Шабаш: кто и как делает самую необычную музыку в России
Объявлена женщина года
«Я бацилла. Не смертоносная, а животворящая»
Умер легендарный режиссер Роман Виктюк. Месяц назад он заразился коронавирусом
Актрису из сериала «Кухня» госпитализировали с пневмонией
Балет «Угасание»«Мне важно видеть на сцене именно людей»
Главное открытие Большого в этом сезоне, хореограф Димо Милев — о себе и своих балетах
Все материалы
Интернет и СМИ
Семейное видео лишило блогершу миллиона подписчиков
«Где же правда?»
Люди покидают постсоветские страны, чтобы навсегда забыть свои корни. Почему это происходит?
Ивлеева сообщила о закрытии всех своих шоу
«Я Робин Гуд от секса, потому что даю его бедным»
Секс-роботы все больше похожи на людей. Смогут ли они разрушить человеческие отношения?
В Китае назвали возможного преемника Путина
Опасные связи
Соцсети поселили в умах миллиардов людей тревогу, страх и депрессию. Как от этого спастись?
Дуров раскритиковал новый iPhone и предрек Apple проблемы
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян снялась топлес в рекламе духов
Никита Михалков и Татьяна Михалкова «А какие ножки-то!»
Как «девочка-скелет» стала одной из лучших моделей СССР и покорила сердце звезды советского кино
Фанаты увидели копию Билли Айлиш во внешности рэперши на фото с Lamborghini
Голодные до красоты
Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
Невеста случайно нашла заготовленное женихом для нее кольцо и разочаровалась
Спустился с небес
Дональд Трамп привык к роскошной жизни, но потерял миллионы. Что осталось его семье после выборов?
Женщина покрыла татуировками все тело за миллионы рублей и перешла на гениталии
Все материалы
Путешествия
Популярную российскую блогершу залило кипятком во время отдыха в Сочи
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
Российские авиакомпании массово запросили допуски на рейсы за границу
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
Россияне массово захотели покинуть дом на Новый год
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Определена лучшая в мире авиакомпания
Все материалы
Из жизни
Женщина с огромным ртом показала его вместительность и получила тысячи долларов
Форрест Фенн и его ларецСокровища или смерть
Поиски клада безумного миллионера погубили пять человек. Сокровища нашли, но загадок стало больше
Девушка рассказала о похудении на 44 килограмма за два года
Парикмахер нащупала подозрительную шишку у клиента за ухом и спасла его от рака
«Не знаю ни одного голландца, который балуется наркотиками»
История россиянки, которая переехала в Амстердам
Порномодели рассказали о подаренных машинах и больших деньгах от щедрых клиентов
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
Все материалы
Kia представила два внедорожных варианта нового Sorento
Кто ты, Cheryexeed TXL?
Тест китайского полноприводника за серьёзные деньги
В рейтинге брендов с самыми надежными автомобилями сменился лидер
Всё, что нужно знать о новом Mercedes-Maybach S-Class
Как превратить самый роскошный седан в новый мировой эталон
Составлен рейтинг самых популярных премиальных автомобилей в России
Гоночный Lamborghini выпустили на улицы
Как, из чего и зачем сделали самый лютый дорожный Huracan — STO?
В России стартовали продажи обновленного Infiniti QX80
Все материалы
Дом
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Все материалы
Нацпроекты
В Чечне появятся две библиотеки нового поколения
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
На Ставрополье высадили более 230 тысяч деревьев
Цифровое крепостничество
Кому нужен отказ от трудовой книжки и как он поможет россиянам сэкономить миллионы рублей?
В России объявили отбор программ по созданию селекционных центров
Отложенные перспективы
Внедрение 5G в России пришлось перенести. Когда в стране появятся сети нового поколения?
На грани
Бедность снова стала угрозой для всего мира. Как с ней справится Россия?
Все материалы