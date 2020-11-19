Назван ранний симптом особо опасного рака

Майкл Уоллес (Michael Wallace), гастроэнтеролог клиники Майо в США, назвал ранний симптом особо опасного рака поджелудочной железы, который обычно развивается незаметно и начинает метастазировать еще до диагностики заболевания. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

По словам специалиста, тревожным признаком является сахарный диабет, который обнаруживается у людей с нормальным или низким весом, а также у людей, которые входят в группу высокого риска заболевания раком, например, у пожилых или тех, кто употребляет табак.

Кроме того, в последнее время появились новые методы ранней диагностики и лечения рака поджелудочной железы. С помощью МРТ можно идентифицировать заполненные жидкостью кисты внутри органа, которые повышают вероятность развития опухоли. Также можно взять образцы пищеварительного сока, выделяемого железой, или стула, чтобы выявить маркеры раннего рака.

Тонкоигольная биопсия позволяет взять достаточно биологического материала у злокачественной ткани, чтобы изучить генетические последовательности в опухолевых клетках и определить лучшее лекарство, нацеленное на новообразование, если другие методы уже не помогают.