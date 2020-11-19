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Раскрыта смертельная опасность солнечного света

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Фото: Globallookpress.com

Ученые Школы молекулярной биологии Университета штата Вашингтон в США раскрыли, что воздействие ультрафиолетового света вызывает ранее неизвестный тип повреждений в ДНК, которые приводят к агрессивному раку кожи. Об этом сообщает издание Cell Report, кратко о научной работе сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи облучали дрожжевые клетки 150 колоний светом ультрафиолетовых ламп в течение восьми секунд 15 раз в течение месяца. После этого из клеток была выделена ДНК, которую подвергли полногеномному секвенированию, то есть установили полную нуклеотидную последовательность в двойной цепи. Им удалось идентифицировать 50 тысяч мутаций, вызванных ультрафиолетом. При этом около половины мутаций оказалось связано с развитием меланомы.

До сих пор считалось, что ультрафиолетовые повреждения ограничиваются двумя основаниями ДНК: цитозином (С) или тимином (Т). Однако ученые обнаружили, что мутации также иногда затрагивают аденин (А). При этом даже однократное и кратковременное воздействие ультрафиолета В (315—280 нанометров), которое входит в состав солнечного света, также вызывает атипичные мутации.

Рак кожи является одним из самых смертельно опасных типов злокачественных опухолей, поскольку он быстро приводит к формированию метастазов. Одним из факторов риска является длительное пребывание под прямыми солнечными лучами.

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