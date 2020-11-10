Онкологи назвали главный симптом рака кожи

Главный симптом рака кожи — это появление новых родинок или внешнее изменение уже существующих. Такой признак в беседе с изданием Express назвали британские онкологи из организации Melanoma UK.

Медики также обозначили пять критериев изменения родинки, по которым можно распознать злокачественную опухоль. Так, у родинки изменяются форма, возникает ассиметрия и неровные края. Кроме того, образование на коже меняет цвет: к коричневому или черному добавляется еще белый или синий. При этом родинка увеличивается до шести миллиметров в диаметре и больше, а очаг опухоли продолжает эволюционировать.

Эксперты напомнили, что при соответствии родинок на теле этим критериям, их обладателям следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее онколог-хирург Михаил Мяснянкин пояснил, что частый загар и повреждение родинки не всегда ведут к возникновению рака. Главным его маркером служат размер родинки и ее цвет, подчеркнул специалист.