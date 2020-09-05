Названы ведущие к онкологии изменения родинок. Об этом сообщает «Пятый канал».

Онколог-хирург Михаил Мяснянкин порекомендовал регулярно посещать врачей тем людям, у которых имеются проблемы с целостностью кожного покрова, а также предрасположенность к раку. Он пояснил, что речь о пациентах, которые часто загорают и неоднократно сталкивались с облезанием кожи, а также о тех, чьи родственники болели меланомой.

По словам специалиста, рост или травмирование родинки не всегда являются предвестниками онкологии. «Нужно следить за размерами образований — они не должны быть более пяти миллиметров», — рассказал Мяснянкин.

Он также призвал следить за цветом родинок. Если они начинают чернеть, то это является поводом обратиться к врачу.

Мяснянкин подчеркнул, что стоит тщательно следить за образованиями на спине, так как из-за расположения они часто травмируются. Кроме того, он отметил, что рыжим и тем, кто легко обгорает на солнце, надо показываться специалисту не реже раза в год.