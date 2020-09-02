Наука и техника
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Путин пообещал дать воду в Крым
Тонущий серфер избежал мучительной смерти в море благодаря необычному решению
Белоруссия проведет с Россией военные учения «Славянское братство»
Сын Высоцкого пристыдил депутата за превращение стиха отца в агитацию
Стали известны выводы российских экспертов насчет ядов в организме Навального
Кремль отреагировал на выводы Берлина о Навальном и «Новичке»
Лариса Гузеева «поможет» продать стол-велосипед
Германия вызовет посла России из-за новых данных о Навальном
Жена телеведущего Сергея Брилева стала гражданкой Великобритании
Новости партнеров

В пчелах обнаружили эффективное оружие против особо опасного рака

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Ученые Университета Западной Австралии обнаружили, что яд медоносной пчелы (Apis mellifera) и его основной компонент мелиттин является оружием против раковых клеток особо опасных подтипов опухоли груди, таких как трижды негативный и HER2-позитивный рак молочной железы. Результаты научной работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи собрали образцы яда европейской медоносной пчелы и проверили действие мелиттина на культуры опухолевых и здоровых клеток. Оказалось, что яд обладает эффективной избирательной активностью против раковых тканей и при этом оказывал слабое воздействие на нормальные клетки. Одновременное применение яда и антител к мелиттину, которые блокировали действие яда, увеличивал выживаемость раковых клеток.

Чтобы определить механизм действия яда, клетки трижды негативного рака молочной железы в течение 18 и 24 часов подвергали действию пчелиного яда или очищенного мелиттина в концентрации, оказывающей ингибирующее воздействие на 50 процентов опухолевых клеток. Яд способствовал расщеплению ферментов каспаз 3, что индуцировало каскад программируемой гибели клеток (апоптоза). При этом мелиттин вызывал гибель в три раза большего числа клеток, чем пчелиный яд.

Яд медоносной пчелы и мелиттин также нарушали сигнальный путь, связанный с рецепторами тирозинкиназы (RTK), которые играют критическую роль в развитии злокачественных процессов. Это происходило за счет блокирования рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) и рецептора эпидермального фактора роста человека 2 (HER2). Оба этих рецептора представляют собой белки, включенные в мембрану клеток, и повышенная активность этих молекул, как известно, приводит к усилению роста тканей, что является основой раковых заболеваний.

Ученые продемонстрировали, что важную роль в эффективности мелиттина играет С-конец молекулы — аминокислота на одном из концов соединения, обладающая свободной карбоксильной группой. Оказалось, что если С-конец положительно заряжен, то это заметно усиливает взаимодействие мелиттина с мембраной раковой клетки. Исследователи также создали модифицированный мелиттин, присоединив к другому концу молекулы белковую структуру RGD. Эта последовательность из трех аминокислот взаимодействует с молекулами, которые в избытке производятся на поверхности раковых клеток. В результате RGD-мелиттин в большей степени нацеливался именно на раковые клетки, а не на обычные.

Наконец, введение мелиттина усиливало эффект противоопухолевого препарата доцетаксела в подавлении роста опухоли молочной железы у мышей, которым трансплантировали раковые клетки.

Ученые надеются, что результаты работы помогут создать новые эффективные методы лечения особо опасных форм рака молочной железы у женщин, а также других онкологических заболеваний.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Honeybee venom and melittin suppress growth factor receptor activation in HER2-enriched and triple-negative breast cancer
Судьбу человечества связали с пчелами
Загадочное массовое исчезновение пчел объяснили
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0128 августа
Один из концептов B-21 Raider

Летающая смерть

США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
15:23Сегодня

США испытали гиперзвуковые HAWC

14:11Сегодня

Nvidia выпустила игровую видеокарту за 137 тысяч рублей

12:12Сегодня

В США назвали нового «убийцу» западных танков из России

Наука и техника00:0125 августа

Проклятье строителей коммунизма

Почему многоэтажки стали национальным бедствием России и что с ними делать
11:21Сегодня

Рассекречены документы об окончании Второй мировой войны

10:18Сегодня

Xiaomi раскритиковала невышедший iPhone 12

09:24Сегодня

Названа вызывающая преждевременное старение еда

Наука и техника00:02 8 августа

Общий сбор

Нападение на США, тайные организации и распад «Мстителей»: какой будет Marvel’s Avengers
08:08Сегодня

Названа опасность постоянно включенного Bluetooth

06:32Сегодня

Обнаружено лекарство от тяжелой старости

04:49Сегодня

В России собрались побить мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе

Россия
Коллекторы захотели сделать сына россиянки рабом в ауле за долг в 14 тысяч
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Главное о коронавирусных ограничениях в школах и новых правилах для бизнесменов
Историк подтвердил принадлежность Курил России
«Возьмут полотенце, засунут в него кусок мыла и изобьют»
Минобороны объявило о победе над дедовщиной. Как она появилась и что о ней думают солдаты-срочники?
В Крыму приготовились к худшему из-за засухи
«Ее вытащили с того света»
Врачи спасли маленькую Алет от смерти. Чтобы вернуть ей нормальную жизнь, нужна ваша помощь
МВД закрыло дело покончившего с собой из-за куста конопли пенсионера
Все материалы
Мир
Мужчина остался в гостях у знакомой семьи и убил двух детей
Индийский Сталинград
Почему мир забыл одно из самых важных сражений Второй мировой и что о нем помнят очевидцы
Трамп предрек США революцию
Оппозиция Черногории назвала ошибкой санкции против России
Роза пустыни
Стильная, смелая, прогрессивная: как мир полюбил жену Башара Асада и за что возненавидел ее
ВОЗ похвалила шведскую стратегию борьбы с коронавирусом
Синдзо АбэПремьер-министр Японии ушел в отставку
Он считал себя другом Путина и годами пытался вернуть Курилы. Но так и не смог
Все материалы
Бывший СССР
Красно-белые идут
Кто воевал под флагом белорусской оппозиции и почему он так раздражает Лукашенко
«Вопли стояли душераздирающие»
Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске
«Лукашенко нас сильно недооценил»
Как женщины в Белоруссии стали мощной силой протестного движения
Все материалы
Экономика
Названы российские регионы с самыми экономными жителями
Синий богатырь
Стаханов разогнал экономику СССР и стал любимцем Сталина. За что его ненавидели простые люди?
Минпромторг предложил отказаться от обязательной книги жалоб в магазинах
Тревор МилтонЗаряженный враг
У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
Основатель Zoom за день заработал пять миллиардов долларов
«СПГ — своими силами»
Новые заводы СПГ компаний «Новатэк» и «Коксохиммонтаж» положительно повлияют на экономику и экологию
Мишустин выделил 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты
Все материалы
Силовые структуры
«Крики детей были самыми страшными звуками той ночи»
Лучший пароход СССР затонул, столкнувшись с сухогрузом. 423 человека погибли из-за ошибок капитанов
Все материалы
Наука и техника
Тухлые «консервы» Гитлера
Как начиналась Вторая Мировая война: уникальные снимки немецких захватчиков
Один из концептов B-21 RaiderЛетающая смерть
США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Проклятье строителей коммунизма
Почему многоэтажки стали национальным бедствием России и что с ними делать
Кровавые земли
Как Украина переживала геноцид, пока Красная армия сражалась с Гитлером: редкие кадры Второй мировой
Все материалы
Спорт
Лионель МессиВыход есть
Месси — легенда «Барселоны». Почему он уходит из клуба спустя 20 лет?
Поднялся с колен
Поветкин сотворил чудо. Он дважды побывал в нокдауне, а после свалил чемпиона одним ударом
Камила Валиева«Она вне конкуренции»
Тутберидзе готовит к Олимпиаде новую звезду. Камила Валиева должна затмить Загитову и Косторную
Трофим Ломакин«У него было звериное чутье»
Советский силач бил рекорды и выиграл Олимпиаду. Но испытание славой привело его в тюрьму
Все материалы
Культура
Раскрыты подробности смерти писателя Владислава Крапивина
Группа «Блестящие»Руки вверх, лодочник
Жанна Фриске, новый Борис Моисеев и астральная сестра Цоя: кто развлекал Россию в год фильма «Брат»
Отец Цоя опроверг сведения о письме Путину с просьбой запретить фильм о сыне
«Десять тысяч упоротых рыл»
 
Любимой группой Жириновского оказался «Сектор Газа»
«Вместе с Советским Союзом рухнула и национальная идея»
1997 год в российском шоу-бизнесе: от фильма «Брат» до «Мумий Тролля»
Prodigy удивились отсутствию смертей на безумном концерте в Москве
Все материалы
Интернет и СМИ
Шоу «Что было дальше?» покинул популярный комик
Публичная порка
Мошенники придумали новый способ разорять российские компании. Как их остановить?
Netflix полностью локализуют в России
«Предохраняться? А зачем?»
Рожать в школе, сражаться за парней и терпеть насилие — чему на самом деле учит шоу «Беременна в 16»
Ведущий шоу «Умницы и умники» раскритиковал современных студентов
«На россиянах наживаются»
Российские пользователи страдают от цензуры на YouTube. Как это исправить?
Женщина провалилась сквозь пол и ворвалась в вирусное видео
Все материалы
Ценности
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Все материалы
Путешествия
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Все материалы
Из жизни
«Вечно молодая» 53-летняя женщина назвала проверенный способ быстро похудеть
«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»
История россиянки о жизни в Италии
Женщина стала мультимиллионершей и еще 25 лет работала в супермаркете
«Я позволял себе шалость»
Детский дом, работа в цирке и дружба с гангстерами: история легендарного поддельщика картин
Мужчина заподозрил мать в одержимости призраками и отрубил ей голову
«Большинство местных думают, что земля плоская»
История россиянина, который переехал на Филиппины и увидел их с неприглядной стороны
Невеста перенесла сердечный приступ на собственной свадьбе
Все материалы
Раскрыт новый Mercedes-Benz S-Class
Всё о новом Mercedes-Benz S-Class
Самые важные и интересные факты о новом поколении флагманского седана Mercedes-Benz
На «заводе будущего» стартовала сборка нового Mercedes-Benz S-Class
Новый Rolls-Royce Ghost
Всё, что нужно знать о самой технологичной модели британской марки
Появилось изображение нового спорткара Nissan Z
Тест кроссовера Opel Grandland X
Знакомимся с франко-немецким вседорожником, с которым Opel вернулся в Россию
Hyundai Kona обновился и получил спортверсию N Line
Все материалы
Дом
Квартиру Шостаковича выставили на продажу за 89 миллионов рублей
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Москвичи обоготворили общественные туалеты
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
Жителей российского города обязали платить за дождь и снег
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
В Петербурге уничтожили исторический фасад ради магазина
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Акция «Сохраним лес» началась на Камчатке
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
В Москве завершился всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Мишустин утвердил правила субсидирования железнодорожных перевозок контейнеров
Капитальное вложение
Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?
Крым досрочно выполнил показатель нацпроекта по производительности труда
Все материалы