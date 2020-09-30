Названы самые опасные виды рака в России

Исследователи выявили виды рака, от которых чаще всего умирают россияне, а также регионы страны, где проблемы с онкологической помощью стоят наиболее остро. Статистические данные опубликованы на сайте исследований фонда «Нужна помощь» в рамках проекта «Если быть точным».

Материал рассказывает о заболеваемости и смертности от рака в 2019 году. По словам авторов проекта, увеличение продолжительности жизни людей с онкологическими заболеваниями — одна из главных целей по борьбе с данным заболеванием в мире. «Злокачественные новообразования (ЗНО) — наиболее опасные: они являются второй причиной смертности как в России, так и во всем мире», — говорится в исследовании.

Самый опасный рак

Каждый год от онкозаболеваний умирает более 150 тысяч мужчин и 130 тысяч женщин, а также около тысячи детей и подростков до 17 лет. Всего за 2019 год от злокачественных опухолей скончались более 294 тысяч человек. Всего же о своем диагнозе на конец прошлого года знали около 4 миллионов жителей страны.

294 400 россиян умерли от рака в 2019 году

На протяжении пяти лет самым смертельным видом онкологического заболевания остается рак органов дыхания. За 2019 год от него скончались 50 тысяч россиян.

У трети пациентов рак выявляют на четвертой и третьей стадиях заболевания. На последней стадии обычно находят рак легких, желудка, ободочной кишки и поджелудочной железы. Рак груди удается найти на более ранних этапах, несмотря на его распространенность.

Также по причине рака в 2019 году 35 процентов пациентов среди взрослого населения стали инвалидами.

Мужской и женский

На протяжении последних шести лет самым распространенным видом онкозаболевания среди пациентов, состоявших на учете в специализированных клиниках, является рак груди. По состоянию на 2019 год 718 тысяч 703 пациента с подобным диагнозом лечились в онкоцентрах.

Далее по распространенности следуют кожные онкологические заболевания, рак тела матки, предстательной железы и ободочной кишки.

Рак кожи за 2019 год стал самым выявляемым видом у россиян обоих полов. Среди других видов заболеваний наиболее выявляемым у мужчин за прошедший год стал рак легких, у женщин — рак молочной железы. У детей до 17 лет чаще находили рак крови.

Проблемные регионы

Изучив ряд факторов (отношение смертности к заболеваемости по пяти видам рака, от которых чаще всего умирают пациенты, финансирование лечения и так далее), исследователи назвали регионы, где проблема онкологической помощи носит наиболее выраженный характер. По их мнению, это Республика Алтай, Дагестан, Северная Осетия, Калмыкия, Чечня, Адыгея и Ленинградская область.

Меньше всего проблем в Красноярском крае, Томской области, на Камчатке и Сахалине.

На оказание помощи онкбольным из средств общего медицинского страхования (ОМС) за прошлый год потрачено чуть более 200 миллиардов рублей. На современные препараты (таргетные, иммунопрепараты, гормоны и их антогонисты) для одного пациента государство за 2019 год выделило в среднем 20 тысяч рублей, утверждается в исследовании.