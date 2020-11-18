Врачи обнаружили нехарактерные признаки рака легких

Cпециалисты Фонда Роя Кастла обнаружили нехарактерные признаки рака легких, среди которых оказались внезапная существенная потеря веса и регулярно повторяющиеся инфекционные заболевания грудной клетки. Об этом пишет РИА Новости.

Также одним из симптомов может стать увеличение кончиков пальцев или изменение их формы. Как полагают медики, причина в снижении кислорода в крови, а это говорит о заболевании легких или сердца.

Кроме того, следует обратиться к врачу при нехарактерном ранее отеке лица. Симптом может быть связан с распространением рака легкого на близлежащие лимфатические узлы. Опухоль в частности может привести к обструкции верхней полой вены. При боли в спине или плечах специалисты советуют пройти обследование, поскольку принято считать, что при заболевании легких боль появляется в грудной клетке.

Ранее британские онкологи выяснили, что главный симптом рака кожи — это появление новых родинок или внешнее изменение уже существующих. Медики также обозначили пять критериев изменения родинки, по которым можно распознать злокачественную опухоль. Так, у родинки изменяются форма, возникает ассиметрия и неровные края. Кроме того, образование на коже меняет цвет: к коричневому или черному добавляется еще белый или синий. При этом родинка увеличивается до шести миллиметров в диаметре и больше, а очаг опухоли продолжает эволюционировать.